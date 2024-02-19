Kia представляет обновления для Carnival и K5 2025 модельного года

Kia представила обновленный минивэн Carnival 2025 модельного года, больше похожий на внедорожник за счет массивного фасада, и седане K5, который также обновился в 2025 модельном году.

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Обновления Kia Carnival 2025 года обширны. Невозможно не заметить квадратное лицо, которое теперь носит большую прямоугольную решетку Kia с в окружении кубических фар и светодиодных ходовых огней под брендовыv названием “Star Map”. Фасад имеет точеный, вертикальный дизайн, придающий фургону внешний вид внедорожника. Новые задние фонари и слегка переработанная задняя панель добавляют мускулистости, особенно когда к задней части Carnival добавляется дополнительная защитная пластина. Только когда ваш взгляд сосредоточивается сбоку, вы видите раздвижные боковые двери, напоминая вам, что на самом деле это переднеприводный минивэн.

Это тоже неплохо. В салоне имеется просторное грузовое пространство объемом 4109 литров (без второго и третьего рядов). Оставьте их на месте, и пассажиры смогут насладиться роскошными местами второго ряда с откидными сиденьями и подставками для ног. Все пассажиры могут воспользоваться дополнительным развлекательным пакетом Connected Car Rear Cockpit, включающим в салон несколько 14,6-дюймовых HD-мониторов.

Между тем, спереди появилась новая приборная панель и центральная консоль, которая, хотя и похожа по дизайну на предыдущий Carnival, содержит больше технологий внутри. Мы увидели макет еще в декабре: там было меньше тактильных кнопок и поворотный переключатель вместо старомодного подрулевого переключателя. Подключенная автомобильная навигационная панель Kia работает с такими вещами, как сокращение времени обработки, добавление часто используемых функций на легкодоступный экран, Digital Key 2, который позволяет смарт-устройствам, таким как телефоны, выступать в качестве ключей, а также обновления по беспроводной сети.

Под капотом доступен новый вариант гибридной трансмиссии. Он сочетает в себе 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом и двигатель мощностью 54 кВт, генерируя в совокупности 242 лошадиные силы и 271 фунт-фут крутящего момента. Он подключается к шестиступенчатой автоматической коробке передач, но стоит отметить, что это не подключаемая гибридная установка, поэтому здесь нет только электрического диапазона. Для тех, кто предпочитает свой Carnival без электрификации, по-прежнему доступен знакомый 3,5-литровый V6. Однако мощность немного падает до 287 л.с. и крутящего момента в 260 Нм.

Kia не отказалась от седанов. К Carnival присоединился обновленный K5 2025 года, хотя здесь изменения не столь драматичны. Новая передняя панель сохраняет знакомую форму решетки, но добавляет более крупные угловые вентиляционные отверстия. Фары также обновлены, включая вышеупомянутую светодиодную линию ходовых огней «Star Map», которая выглядит как молнии на крыльях K5. Новые задние фонари продолжают эту тему, а также измененная нижняя часть задней панели и новый багажник со стандартным встроенным спойлером.

В салоне K5 появилась новая группа органов управления под вентиляционными отверстиями в центре. Kia предлагает немного больше стандартного оборудования в некоторых комплектациях, особенно EX, который имеет модернизированную стереосистему Bose, сиденье водителя с электроприводом в 10 направлениях, рулевое колесо с подогревом и систему цифровых ключей.

Самая большая новость K5 — это то, чего вы не видите, а именно 2,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель, который заменяет 1,6-литровый турбонаддув в моделях, отличных от GT. Мощность возрастает до 191 л.с., что является скромным увеличением по сравнению с предыдущим K5. GT по-прежнему немного хрипловат с 2,5-литровым двигателем с турбонаддувом, мощность которого составляет 290 л.с.