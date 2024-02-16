Chrysler готовит полноценный модельный ряд, но минивэн останется ключевым продуктом

После завершения производства седана Chrysler 300 в конце прошлого года, в модельном ряду некогда престижной американской марки остался только минивэн Pacifica. Возрождение Chrysler начнётся в 2025 году с дебюта среднеразмерного электрического кроссовера на платформе STLA Large, затем на рынок выйдет радикально обновлённая Pacifica, далее гамму пополнят другие новинки, причём не обязательно электрические.

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В прошлом году продажи Chrysler в США, согласно официальному отчёту Stellantis, составили 133 729 автомобилей, что на 19% больше продаж в 2022 году. Основную кассу сделал минивэн Pacifica, он разошёлся тиражом 120 554 шт. (+22%) и сейчас является самой популярной на рынке моделью в сегменте MPV. Для сравнения скажем, что Honda Odyssey в прошлом году разошёлся в США тиражом 74 738 шт. (+57%), Toyota Sienna — 66 547 шт. (-4,3%), Kia Carnival — 43 687 шт. (+121,7%).

Несмотря на зафиксированный по итогам 2023 года рост продаж, положение Chrysler оставляет желать лучшего: у марки размытый имидж, всего одна модель и последнее место в свежем рейтинге надёжности J.D. Power. Поскольку основной объём продаж Chrysler составляет Pacifica, то, очевидно, именно у минивэна есть проблемы с качеством и надёжностью.

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Ранее на этой неделе марка Chrysler показала концептуальный электрический фастбек Halcyon на платформе STLA Large, который намекает на потенциального преемника ушедшего Chrysler 300, но официально новый серийный седан пока не анонсирован.

Возглавляющая с 2021 года марку Chrysler Кристин Фьюэлл на презентации концепта Halcyon заявила, что первой за долгие годы новинкой Chrysler будет электрический SUV, но это будет не серийная версия компактного по американским меркам концепта Airflow, а более крупный SUV на платформе STLA Large — скорее всего, речь идёт о клоне Jeep Wagoneer S, который должен выйти на рынок в этом году. В свою очередь первый электрический кроссовер Chrysler поступит в продажу в 2025 году.

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Следующей после среднеразмерного электрического кроссовера новинкой Chrysler будет радикально обновлённый минивэн Pacifica — проблемы с качеством и надёжностью, вероятно, будут решены, техническую начинку модернизируеют.

Журнал Car and Driver цитирует следующие слова Кристин Фьюэлл: «Мы верим в будущее минивэна. Я думаю, нам нужно просто переосмыслить этот тип автомобиля и подумать над тем, каким он должен стать в будущем. В своё время Chrysler изобрёл минивэн и, я думаю, мы вполне можем его переизобрести и вдохнуть новую жизнь в этот сегмент».