РСА готовит новые поправки к закону об ОСАГО

Права и обязанности страховщиков и автовладельцев при ремонте машин необходимо четко прописать в договоре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. По его словам, это необходимо сделать, чтобы избежать увеличения числа судебных разбирательств.

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«Сейчас страховая компания должна заключить договор со станцией техобслуживания, которая должна в течение 30 дней отремонтировать машину и нести ответственность за качество. А если таких деталей на станции нет, то страховая компания выплачивает деньгами за минусом износа», — сказал Уфимцев.

По его словам, страховщиками подготовлено предложение, согласно которому если у страховой компании нет своей станции, то человек может предложить свою страховую станцию, с которой у него будет свой договор, по этой станции страховая компания заплатит именно за ремонт.

В случае если нет станции с необходимыми для ремонта деталями, то страховая компания должна будет сделать выплату за минусом износа. По словам Уфимцева, соответствующие поправки к закону об ОСАГО уже готовятся.

До этого стало известно, что Национальный автомобильный союз (НАС) выступил с предложением перевести тарифы на единый полис ОСАГО в соответствии с теми, что установлены на обязательное автострахование в Белоруссии.