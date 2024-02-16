Dacia объявила о выпуске обновленного исполнения электрокара Spring
Предстоящий дебют обновленного электромобиля Dacia Spring, запланированный на 21 февраля, сулит внедрение свежих дизайнерских решений и переход на новую платформу, при этом сохраняя приоритет доступности. Первое изображение авто, которое будет официально представлено на Женевском автосалоне в 2024 году, указывает на то, что при сохранении компактных размеров машина получит обновленный внешний вид, в том числе переднюю часть, эхом напоминающую новый Duster, что делает ее внешность более зрелой, пишет SPEEDME.RU.
Интерьер Dacia Spring 2024 года также ожидает обновление, вероятно, включая элементы дизайна от более крупных моделей марки, особенно в аспектах информационно-развлекательных систем. Применение новой платформы CMF-AEV, описанной Де Мео в 2022 году как «самая доступная в мире», обещает снижение веса автомобиля и внедрение новейших технологий, в особенности в сегменте безопасности. Предвидятся усовершенствования в двигателе и аккумуляторах, что должно повысить производительность и дальность поездок, хотя официальная информация пока не предоставлена.
Центральная миссия для новой Dacia Spring остается неизменной — оставаться самым доступным электромобилем на рынке, с текущей стартовой ценой в 21 450 евро и 16 450 евро после применения государственных субсидий в 2024 году.