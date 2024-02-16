Dacia объявила о выпуске обновленного исполнения электрокара Spring

Предстоящий дебют обновленного электромобиля Dacia Spring, запланированный на 21 февраля, сулит внедрение свежих дизайнерских решений и переход на новую платформу, при этом сохраняя приоритет доступности. Первое изображение авто, которое будет официально представлено на Женевском автосалоне в 2024 году, указывает на то, что при сохранении компактных размеров машина получит обновленный внешний вид, в том числе переднюю часть, эхом напоминающую новый Duster, что делает ее внешность более зрелой, пишет SPEEDME.RU.

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Интерьер Dacia Spring 2024 года также ожидает обновление, вероятно, включая элементы дизайна от более крупных моделей марки, особенно в аспектах информационно-развлекательных систем. Применение новой платформы CMF-AEV, описанной Де Мео в 2022 году как «самая доступная в мире», обещает снижение веса автомобиля и внедрение новейших технологий, в особенности в сегменте безопасности. Предвидятся усовершенствования в двигателе и аккумуляторах, что должно повысить производительность и дальность поездок, хотя официальная информация пока не предоставлена.