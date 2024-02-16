Tesla Cybertruck превратили в безумный снегоход на гусеницах, но он сломался

Это безумная поделка Дейва Спаркса из Sparks Motors. Он заменил колеса электрического пикапа на гусеницы Helltraxx, но конструкция машины оказалась слишком хрупкой для таких экспериментов — после нескольких заездов по снегу рычаг подвески скрутило как лист бумаги. Несмотря на неудачу, Спаркс не отказывается от идеи довести снегоход на базе Cybertruck до ума, но прежде ему предстоит починить подвеску. С этим могут возникнуть трудности, так как запчастей для пикапа пока нет, и сроки их появления неизвестны.

© Мотор.ру

У Спаркса большой опыт превращения различного транспорта в снегоходы — ранее он оборудовал гусеницами Jeep Gladiator и школьный автобус. Однако с Tesla Cybertruck все оказалось сложнее: из-за того, что пикап только недавно вышел на рынок, тюнеры пока не разработали для него лифт-комплекты подвески. Спарксу пришлось использовать специальные проставки, чтобы установить вместо штатных колес гусеницы Helltraxx. Из-за этого возникла большая нагрузка на рычаги, и один из них не выдержал.

Мотор.ру

мотор.ру

Мотор.ру

Серийный Tesla Cybertruck дебютировал в ноябре прошлого года. Модель производят на заводе в Техасе и для нее предложены несколько версий: с двумя и тремя электромоторами. Мощность двухмоторной установки Cybertruck составляет 600 лошадиных сил, у пикапа полный привод и запас хода 547 километров. С места до 60 миль в час (97 километров в час) он разгоняется за 4,1 секунды.