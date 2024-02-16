Toyota представила обновленный Yaris для Европы

Автомобиль оборудован гибридной системой привода Hybrid 130 с электрическим мотором-генератором увеличенной мощности (с прежних 59 до 62 кВт), сообщает пресс-служба компании.

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Общая мощность силовой установки увеличилась на 12% — с 85 кВт (116 л. с.) до 96 кВт (130 л. с.). Максимальный крутящий момент электродвигателя MG2 увеличен на 30%, с 141 до 185 Нм. Машина разгоняется с нуля до «сотни» за 9,2 секунды.

Обновленная Toyota Yaris предлагается в двух версиях: Premiere Edition и GR Sport.