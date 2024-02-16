Stellantis подготовила систему вождения без рук для Jeep Grand Cherokee 2024 года

В последнем квартале 2023 года Stellantis незаметно представила передовую систему помощи водителю 2-го уровня, которая позволяет управлять автомобилем без необходимости держать руки на руле. Эта инновация, названная Hands-Free Active Driving Assist, впервые была внедрена в Jeep Grand Cherokee модельного года 2024. Система оснащена высокотехнологичным оборудованием, включая мощный процессор Nvidia Orin X, благодаря чему вычислительная способность автомобиля увеличена в несколько раз. В её арсенале — усовершенствованные фронтальные камеры с разрешением до 8 миллионов пикселей и новейший лазерный радар, который дает возможность активировать функцию автономного вождения Navigate on Autopilot (NOA) на территории всей страны.

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Доступная в качестве дополнения к моделям Jeep Grand Cherokee и Grand Cherokee L версий Overland, Summit и Summit Reserve, система оценена в 2 995 долларов (около 275 тысяч рублей), включая подписку на три года, пишет SPEEDME.RU. Hands-Free Active Driving Assist функционирует на автомагистралях, для которых имеются картографические данные от TomTom, отличаясь от подобных систем, предложенных Ford и GM.

Подробности о конкретных картированных дорогах и их характеристиках пока не обнародованы. Система активируется специальной кнопкой, после чего на приборной панели и в подсветке меняется цветовая индикация на зелёный, сигнализируя о включении режима вождения без рук. В её комплектацию входят радары, фронтальная камера, датчики слепых зон и высокоточный GPS, что выделяет её среди продукции конкурентов. Если система замечает, что водитель не следит за дорогой, она начнет постепенно усиливать уровень предупреждений, переходя от зелёного к красному цвету. Без реакции со стороны водителя система автоматически снизит скорость автомобиля и активирует вызов экстренных служб.