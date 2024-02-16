АвтоВАЗ рассказал, почему Lada Niva не получит мотор 1.8 Evo

"АвтоВАЗ лишь только показал журналистам модернизированный мотор 1.8 Evo, а они его сосватали уже и на будущие модели, и даже на классическую "Ниву". Погодите-ка, ребят, мотор хоть и пошёл в серию, но до установки на автомобиль придётся подождать, потому что для мотора должна быть особенная трансмиссия, которых в России не производят", - объяснил ведущий канала "Поладим с Lada".