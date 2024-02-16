АвтоВАЗ рассказал, почему Lada Niva не получит мотор 1.8 Evo
"АвтоВАЗ лишь только показал журналистам модернизированный мотор 1.8 Evo, а они его сосватали уже и на будущие модели, и даже на классическую "Ниву". Погодите-ка, ребят, мотор хоть и пошёл в серию, но до установки на автомобиль придётся подождать, потому что для мотора должна быть особенная трансмиссия, которых в России не производят", - объяснил ведущий канала "Поладим с Lada".
При этом новый двигатель в 2025 году может получить Lada Niva Travel. По неофициальной информации, это будет производная от ВАЗ-21179, того самого 1.8 Evo. Однако новый агрегат для "Нивы Тревел" будет 8-клапанником мощностью около 90 л.с. и тягой, сопоставимой с дизелем. Двигатель потребует замены бампера, что вполне вписывается в сроки обновления внедорожника - текущая итерация дебютировала в начале 2021 году.
Затронутый вопрос по трансмиссии остаётся актуальным, но до 2025 года у АвтоВАЗа есть время для поиска решения. Можно предположить, если исходить из того, что мотор для Lada Niva Travel будет производной от 1.8 Evo, который в будущем агрегатируют 6-ступенчатой МКПП, что внедорожник также получит механическую "шестиступку".
Двигатель 1.8 Evo был представлен в конце 2023 года. "РГ" публиковала подробнейший разбор всех изменений, произошедших с мотором в ходе модернизации. Первой очередью будут выпускаться 1.8 Evo в паре с китайским вариатором (WanLiYang CVT18).