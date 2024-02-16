Запад против востока: борьба за рынок электромобилей усиливается

В условиях нарастающего давления со стороны китайских автопроизводителей, лидеры автоиндустрии США и Европы активизируют стратегии по уменьшению стоимости электромобилей. Они стремятся сделать цены на электрокары конкурентоспособными по сравнению с автомобилями на бензине и дизеле, подчеркнули руководители отрасли недавно, передает ТАРАНТАС НЬЮС.

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Компании из Европы, включая Stellantis и Renault, нацелены на создание доступных электромобилей, чтобы ответить на замедление роста продаж электрокаров. В то же время, американские автогиганты, такие как General Motors и Ford, исследуют пути сотрудничества для уменьшения издержек на производство электромобилей.

Высокая цена на электрокары является главным препятствием для их широкого распространения. Сложности в конкуренции с Tesla, ведущим производителем электрокаров в США и Европе, усугубляются доступностью более дешевых китайских моделей. Рост интереса к более доступным китайским электромобилям стал дополнительным мотиватором для европейских производителей на разработку экономичных моделей.