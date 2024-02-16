Продажи подержанных машин в России упали до семилетнего минимума
В январе нынешнего года россияне купили 324,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, подсчитали аналитики «Автостата». Результат оказался хуже, чем в том же месяце прошлого года, на 10,1 процента. Кроме того, вторичный авторынок достиг минимального показателя продаж за последние семь лет — с января 2017 года.
Спрос на вторичном рынке начал снижаться год к году в ноябре. Так, за последний месяц осени россияне купили на 0,5 процента меньше б/у-машин, чем в ноябре 2022-го. В декабре падение ускорилось и составило уже 10,5 процента.
Максимум за 2023 год был достигнут в августе: тогда было продано 551,3 тысячи подержанных автомобилей. С тех пор рынок ежемесячно сокращался.
Меньше автомобилей, чем в январе 2024-го, было куплено только в январе 2017-го — 314,5 тысячи.
По мнению аналитиков, продажи на вторичном авторынке падают из-за продолжающегося снижения импорта машин в Россию. Другие причины — рост цен на автомобили и увеличение сроков эксплуатации.
Лучше всего в 2023 году продавались Toyota и Lada с пробегом. Toyota Camry оказалась лидером сразу в двух центовых категориях, а в самой дешевой — Lada Priora. При этом в топы продаж на «вторичке» начали попадать и китайские машины: в категории от трех миллионов рублей появился Geely Monjaro.