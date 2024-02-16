Продажи подержанных машин в России упали до семилетнего минимума

В январе нынешнего года россияне купили 324,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, подсчитали аналитики «Автостата». Результат оказался хуже, чем в том же месяце прошлого года, на 10,1 процента. Кроме того, вторичный авторынок достиг минимального показателя продаж за последние семь лет — с января 2017 года.

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Спрос на вторичном рынке начал снижаться год к году в ноябре. Так, за последний месяц осени россияне купили на 0,5 процента меньше б/у-машин, чем в ноябре 2022-го. В декабре падение ускорилось и составило уже 10,5 процента.

Максимум за 2023 год был достигнут в августе: тогда было продано 551,3 тысячи подержанных автомобилей. С тех пор рынок ежемесячно сокращался.

Меньше автомобилей, чем в январе 2024-го, было куплено только в январе 2017-го — 314,5 тысячи.

По мнению аналитиков, продажи на вторичном авторынке падают из-за продолжающегося снижения импорта машин в Россию. Другие причины — рост цен на автомобили и увеличение сроков эксплуатации.