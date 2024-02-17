Новые кроссоверы Jetour T2 появились у российских дилеров

Китайский кроссовер Jetour T2 был замечен в одном из фирменных автосалонов бренда в России. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

Отмечается, что продажи модели на российском рынке пока еще не начались. Презентация нового Jetour T2 состоится 5 марта 2024 года. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,76 млн рублей.

Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сидениях второго ряда — 1494 л.

В салоне внедорожника установлен 15-дюймовый экран мультимедиа-системы, машину оснастили системой кругового обзора, адаптивным круиз-контролем и функцией автоматической парковки. Интерьер внедорожника будет выполнен в трех цветах: черном с красными элементами, зеленом с оранжевыми элементами и коричневом.