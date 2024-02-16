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Водитель почесал голову перед камерой на дороге и получил штраф

В Нидерландах водителя оштрафовали на €380 за то, что он почесал голову во время движения, пишет местное издание Nippur. Система, установленная в камере на дороге, решила, что мужчина говорил по телефону.

Водитель почесал голову перед камерой на дороге и получил штраф
© Газета.Ru

Как рассказа Тим Хансен, ему пришел штраф за то, что он разговаривал по телефону за рулем. Мужчину это удивило, так как он не помнил, чтобы в тот день с кем-то общался, находясь в машине.

Вместе со штрафом Тиму пришла фотография, на которой запечатлен якобы момент нарушения. Однако на снимке видно, что Хансен не говорил по телефону, а просто почесал голову, однако сделал это так, что система ошиблась.

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Мужчина оспорил штраф и объяснил, почему произошла ошибка, но теперь ему придется ждать до 26 недель, чтобы специальная комиссия вынесла решение.

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