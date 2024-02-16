В России продают уникальную «восьмерку» в кузове ландо

Необычную версию отечественного автомобиля выпускал немецкий дилерский центр Deutsche Lada при участии специалистов фирмы Bohse. По сути, инженеры разработали кабриолет без задней части крыши на базе классической «восьмерки». Однако представленный экземпляр представляет собой экспортную Lada-2108, которую в свое время переделали в Lada Samara Fun.

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Lada Samara Fun в кузове ландо выпускал немецкий дилер Deutsche Lada. Получала такие машины, срезая заднюю часть крыши, место которой занимал компактный тканевый верх. Роль багажника выполняло пластиковое «корыто», которое одновременно служило нишей для брезентовой «накидки». Такая конструкция давала практически кабриолетные ощущения, притом по несопоставимо низкой по сравнению с европейскими моделями цене.

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В Германии Samara Fun продавали с двигателями объемом 1,1—1,5 литра, мощность которых варьировалась от 53 до 72 лошадиных сил. Коробка передач тоже была не одна — с четырьмя либо пятью ступенями. У выставленного на продажу образца двигатель 1.3 с отдачей 64 силы и 95 Нм момента.