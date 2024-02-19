Уникальный Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG по прозвищу «киянка» продадут на аукционе

Одним из лотов грядущего аукциона RM Sotheby's в Майами будет единственный в своём роде 7-местный спортивный универсал Mercedes-Benz 300 TE 6.0 AMG, изготовленный североамериканским подразделением AMG в 1988 году.

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В 1980-х бизнес AMG в США бурно развивался благодаря Ричарду Буксбауму, руководителю AMG of North America с офисом на окраине Чикаго, куда съезжались состоятельные американские любители немецких машин, желающие выжать из них максимум возможного. Буксбаум был полон нестандартных идей, именно он первым решил предложить клиентам универсал от AMG на базе вышедшего в 1985 году кузова S 124.

Колеса.ру

Пилотным проектом стал так называемый Hammer Wagon (название можно перевести на русский как «универсал-молот»), его построили в 1987 году для одного состоятельного клиента. Под капотом Hammer Wagon прописался 32-клапанный 6,0-литровый V8 мощностью 385 л.с., сделанный на базе расточенного блока М117, с ним семейный универсал встал по энерговооружённости в один ряд с Ferrari Testarossa, но и цена была на уровне Ferrari — «универсал-молот» обошёлся заказчику в космические по тем временам 190 000 долларов. В начале 1988 года Hammer Wagon протестировала известная американская журналистка и телеведущая Джин Линдамуд Дженнингс, она написала о нём восторженный отзыв, чем побудила Ричарда Буксбаума задуматься о мелкосерийным выпуске таких универсалов.

Для мелкой серии Буксбаум решил примерно вдвое снизить цену машины, для чего ему пришлось отказаться от приходящих из Германии «голов» с четырьмя клапанами на цилиндр. Вместо них собственные мастера в Чикаго слегка модифицировали стандартные для М117 головки блока с двумя клапанами на цилиндр, что в купе с увеличением рабочего объёма с 5,5 до 6,0 л давало на выходе около 310 л.с. — это меньше, чем у Hammer Wagon, но всё равно очень много для универсала по меркам конца 1980-х. В список прочих модификаций вошли перенастроенный 4-ступенчатый «автомат», более выносливый задний дифференциал от S-класса, новый задний подрамник и новые пружины в задней подвеске.

Новый вариант спортивного универсала от AMG в 1989 году протестировал Джон Филлипс из журнала Car and Driver, именно с его подачи машина получила прозвище Mallet, то есть «киянка» — мол, если первый 385-сильный универсал был «молотом», то это инструмент попроще, а потому «киянка». Увы, серийной «киянка» так и не стала, единственный образец с 16-клапанным 6,0-литровым М117 использовал лично Ричард Буксбаум в качестве семейного автомобиля, намотал на нём чуть более 45 000 км и в 1992 году продал одному из чикагских клиентов.

После этого Mallet сменил ещё несколько владельцев, пока в 2002 году не попал в руки рачительного AMG-фаната, он оснастил универсал более подходящей для мотора V8 подвеской от заводского седана 500 E, этот же владелец подарил «киянке» более стильные фары европейского образца и новые 17-дюймовые колёса AMG. На приведение машины в божеский вид он в итоге потратил 44 000 долларов. Ещё 44 500 долларов в неё вложил следующий владелец, коллекционирующий AMG-модели, и вот теперь Mallet снова продаётся, причём без резерва, а это значит, что 2 марта на аукционе RM Sotheby's в Майами он по-любому уйдёт к новому хозяину.