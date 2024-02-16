В ГИБДД объявили о «сплошных» проверках на дорогах в грядущие выходные

Отмечается, что при «сплошных» проверках полицейские останавливают все автомобили на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя. Если установят нарушение, то автовладельцев могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.