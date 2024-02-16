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В ГИБДД объявили о «сплошных» проверках на дорогах в грядущие выходные

На грядущих выходных сотрудники Госавтоинспекции проведут «сплошные» проверки на дорогах. Об этом сообщают «Известия».

В ГИБДД объявили о «сплошных» проверках на дорогах в грядущие выходные
© РИА Новости

В частности, рейды 17-18 февраля пройдут в Пензенской, Саратовской, Рязанской, Курской областях, Кировской, Свердловской и Самарской областях, Северной Осетии, Республике Алтай и других регионах страны. Главной целью сотрудников Госавтоинспекции станут нетрезвые водители.

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Отмечается, что при «сплошных» проверках полицейские останавливают все автомобили на определенном участке дороги и оценивают состояние каждого водителя. Если установят нарушение, то автовладельцев могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, а также назначить штраф в размере 30 тысяч рублей.

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