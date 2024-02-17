В 2023 году самым популярным новым легковым автомобилем на рынке Москвы стал кроссовер Geely Coolray. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Так, в 2023 году модель Geely Coolray на столичном рынке разошлась тиражом в 12,4 тыс. единиц, что позволило занять ей первое место в рейтинге», — говорится в сообщении.

На втором месте по продажам в столице находится кроссовер Haval Jolion. Его в 2023 году выбрали 8,7 тыс. жителей Москвы. Замкнул топ-3 еще один китайский кроссовер – Chery Tiggo 4 Pro, который разошелся тиражом 6,1 единиц.

Всего же в 2023 году в Москве было реализовано 152 тыс. новых легковых автомобилей, что на 56% больше, чем годом ранее.