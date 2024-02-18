Пикап Ford Ranger получил эффектный обвес из кованого углеволокна

Пикап Ford Ranger получил эффектный обвес из кованого карбона. Популярный пикап Ford Ranger последнего поколения имеет массу заводских модификаций, к которым в 2024 году добавилась «уличная» версия от специалистов придворного тюнинг-ателье MS-RT. Но если кому-то недостаточно и этого, то британские тюнеры из компании Motion R предлагают лимитированный аэродинамический обвес из углеволокна, добавляющий стиля утилитарному пикапу. Кроме обвеса, предложен и ряд других аксессуаров для автомобиля, но техническая часть осталась без доработок.
Обвес, изготовленный из кованого углеродного волокна, включает в себя двухсекционный сплиттер, соответствующий декор на переднем бампере, «сотовую» решётку радиатора и аналогичные вставки в воздухозаборниках и накладки на колёсные арки.
Также пикап получил боковые подножки, световую панель Tri-Lazer на крыше, спойлер и 20-дюймовые колёсные диски. Интерьер пикапа с двойной кабиной украшен карбоновыми вставками на приборной панели, рулевом колесе и дверях.
Сиденья обтянуты итальянской кожей наппа, а на подголовниках и ковриках размещены эмблемы Motion R. При желании в грузовом отсеке тюнеры готовы организовать отсек для сёрфа и гидрокостюма. Всего будет сделано 50 комплектов обвеса Ford Ranger Wildtrak MC Edition, но кроме декора, тюнеры не предлагают никаких модернизаций.