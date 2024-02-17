Mercedes-Benz украсил розовый G-Class настоящими бриллиантами

Mercedes-Benz представил эксклюзивную модификацию культового внедорожника G-Class — новинка получила длинное название Stronger Than Diamonds Edition. Ее особенностью стало использование самых настоящих бриллиантов в украшении экстерьера и интерьера. Над проектом работали специалисты заводской программы персонализации автомобилей Manufaktur, которые также придумали эксклюзивный розовый оттенок для окраски кузова — его назвали Rosewood Grey Magno.

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К нежному цвету кузову заводские дизайнеры подобрали чёрные колёса, а салон отделан чёрной кожей наппа из каталога Manufaktur с контрастной строчкой розового цвета. За уют отвечают коврики с длинным ворсом. Поручень на передней панели со стороны пассажира и подсвеченные накладки пороги из нержавеющей стали получили логотипы Stronger Than Diamonds Edition.

Неожиданно много внимания дизайнеры уделили «солдатикам» замков на дверях. Каждый металлический стержень украшен бриллиантами общим весом 25 карат, а на ручках дверей снаружи размещён тиснёный логотип в виде бриллианта. Ключ от автомобиля украшен специальной вставкой из серебра с названием специальной версии и бриллиантовой эмблемой.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz