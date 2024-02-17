Mercedes-Benz украсил розовый G-Class настоящими бриллиантами
Mercedes-Benz представил эксклюзивную модификацию культового внедорожника G-Class — новинка получила длинное название Stronger Than Diamonds Edition. Ее особенностью стало использование самых настоящих бриллиантов в украшении экстерьера и интерьера. Над проектом работали специалисты заводской программы персонализации автомобилей Manufaktur, которые также придумали эксклюзивный розовый оттенок для окраски кузова — его назвали Rosewood Grey Magno.
К нежному цвету кузову заводские дизайнеры подобрали чёрные колёса, а салон отделан чёрной кожей наппа из каталога Manufaktur с контрастной строчкой розового цвета. За уют отвечают коврики с длинным ворсом. Поручень на передней панели со стороны пассажира и подсвеченные накладки пороги из нержавеющей стали получили логотипы Stronger Than Diamonds Edition.
Неожиданно много внимания дизайнеры уделили «солдатикам» замков на дверях. Каждый металлический стержень украшен бриллиантами общим весом 25 карат, а на ручках дверей снаружи размещён тиснёный логотип в виде бриллианта. Ключ от автомобиля украшен специальной вставкой из серебра с названием специальной версии и бриллиантовой эмблемой.
Технически Stronger Than Diamonds Edition повторяет базовый Mercedes-Benz G 500, что подразумевает 421-сильный 4,0-литровый бензиновый турбомотор V8 в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Тираж «бриллиантовой» версии составит всего 300 экземпляров по цене 175 тысяч евро — на треть дороже, чем стандартный внедорожник с V8.