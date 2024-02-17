BMW XM получил агрессивный обвес из углеволокна

Тюнинговое ателье Manhart, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, представило свою очередную работу. За основу компания на сей взяла баварский кроссовер BMW XM — первую за почти полвека самостоятельную модель подразделения BMW M, которая была представлена к юбилею фирмы. Программу доработки для кроссовера в ателье выбрали достаточно необычную, сосредоточившись исключительно на внешнем виде модели без какого-либо вмешательства в техническую часть.

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Автомобиль получил новый капот с дополнительными воздухозаборниками, вставки в решётку радиатора, сплиттер, вставки в передний бампер, пороги, объединяющую фонари планку, массивный спойлер и переработанный задний бампер с развитым диффузором.

В работе у компании находятся ещё и выхлопные патрубки из углеволокна, которые обещают представить позже. Вычурный комплект деталей для BMW XM получил название Thor — причем в ателье готовы предложить разные варианты обвеса.

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart

Manhart