Dongfeng начал продажи модели eπ 007 с необычными дверями

Китайская компания Dongfeng начала продажи нового седана eπ 007.Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена автомобиля — 159,6 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Автомобиль представляет из себя пятиместный седан с безрамочными дверьми и активным задним спойлером. Длина машины составляет 4880 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1460 мм при колесной базе 2915 мм.

В салоне eπ 007 установлены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, построенной на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

Опционально на автомобиль можно установить двери, открывающиеся вверх, как у спорткара Lamborghini Murcielago. Они получили название «двери-ножницы».