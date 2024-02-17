Новый Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию

Премьера обновлённого суперкара Aston Martin Vantage прошла по необычному сценарию — дорожную версию купе показали в середине февраля, но ещё в январе гоночный вариант, пусть и в камуфляже, принял участие в заездах. А сейчас Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo представлен официально — до конца 2024 года британская марка намерена сделать не менее 30 экземпляров купе для своих клиентов. Над новинкой работали подразделения Aston Martin Racing и Aston Martin Performance Technologies.

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Vantage GT3 прошёл 30-часовые испытания в режиме гоночного марафона, причём машиной управляли не только профессиональные гонщики, но и спортсмены-любители. Заявлено, что спорткар продемонстрировал надёжность и лёгкость в управлении пилотами разного уровня подготовки.

Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, отвечающий требованиям технического регламента. Увеличенные воздуховоды позволили улучшить охлаждение тормозов, а «жалюзи» на колёсных арках оптимизировали подъёмную силу. Углепластиковый обвес получил новую конструкцию, которая облегчает замену повреждённых деталей в гонках.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin