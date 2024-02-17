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Новый Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию

Премьера обновлённого суперкара Aston Martin Vantage прошла по необычному сценарию — дорожную версию купе показали в середине февраля, но ещё в январе гоночный вариант, пусть и в камуфляже, принял участие в заездах. А сейчас Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo представлен официально — до конца 2024 года британская марка намерена сделать не менее 30 экземпляров купе для своих клиентов. Над новинкой работали подразделения Aston Martin Racing и Aston Martin Performance Technologies.

Новый Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию
© Motor.ru

Vantage GT3 прошёл 30-часовые испытания в режиме гоночного марафона, причём машиной управляли не только профессиональные гонщики, но и спортсмены-любители. Заявлено, что спорткар продемонстрировал надёжность и лёгкость в управлении пилотами разного уровня подготовки.

Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, отвечающий требованиям технического регламента. Увеличенные воздуховоды позволили улучшить охлаждение тормозов, а «жалюзи» на колёсных арках оптимизировали подъёмную силу. Углепластиковый обвес получил новую конструкцию, которая облегчает замену повреждённых деталей в гонках.

Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin
Aston Martin

Самые серьёзные доработки коснулись подвески, чтобы сделать купе более устойчивым при торможении. Машина сохранила тот же 4,0-литровый двигатель V8, но его мощность будет варьироваться в зависимости от регламента серии, где станет выступать конкретная команда с Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.

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Aston Martin Vantage
Aston Martin