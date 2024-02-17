Новый Aston Martin Vantage официально получил гоночную версию
Премьера обновлённого суперкара Aston Martin Vantage прошла по необычному сценарию — дорожную версию купе показали в середине февраля, но ещё в январе гоночный вариант, пусть и в камуфляже, принял участие в заездах. А сейчас Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo представлен официально — до конца 2024 года британская марка намерена сделать не менее 30 экземпляров купе для своих клиентов. Над новинкой работали подразделения Aston Martin Racing и Aston Martin Performance Technologies.
Vantage GT3 прошёл 30-часовые испытания в режиме гоночного марафона, причём машиной управляли не только профессиональные гонщики, но и спортсмены-любители. Заявлено, что спорткар продемонстрировал надёжность и лёгкость в управлении пилотами разного уровня подготовки.
Автомобиль получил агрессивный аэродинамический обвес, отвечающий требованиям технического регламента. Увеличенные воздуховоды позволили улучшить охлаждение тормозов, а «жалюзи» на колёсных арках оптимизировали подъёмную силу. Углепластиковый обвес получил новую конструкцию, которая облегчает замену повреждённых деталей в гонках.
Самые серьёзные доработки коснулись подвески, чтобы сделать купе более устойчивым при торможении. Машина сохранила тот же 4,0-литровый двигатель V8, но его мощность будет варьироваться в зависимости от регламента серии, где станет выступать конкретная команда с Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.