По данным источника «Автопотока» в компании, причина задержки отгрузки заключается в подушках безопасности от нового поставщика, на которые «АвтоВАЗ» должен получить сертификаты от своего контрагента. До этого момента завод не может отправить собранные Lada Vesta в дилерскую сеть. При этом на подушках отсутствует маркировка об их происхождении, чтобы не подвести поставщика под вторичные санкции.