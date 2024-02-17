В 2024 году на российском рынке начнутся официальные продажи новых кроссоверов Aito M9. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Точные сроки появления модели на рынке и ее стоимость неизвестны.

Автомобильная компания Aito принадлежит китайскому IT-гиганту Huawei. В Китае кроссовер M9 появился в конце декабря 2023 года. Цены начинаются от 469, 8 тыс. юаней (6,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина Aito M9 составляет 5230 мм при колесной базе 3110 мм. Кроссовер доступен как в гибридной, так и в полностью электрической версии. В первом случае силовая установка состоит из 1,5-литрового турбомотора (152 л.с.) и двух электродвигателей (224 и 152 л.с.), на электротяге машина может преодолеть до 175 км. Во втором кроссовер получил по одному электродвигателю на каждой оси, суммарная отдача силовой установки составляет 530 л.с., максимальная дальность хода — 630 км.