Автоэксперты предупредили, что китайские автомобили легко угнать

Машины, произведенные в Китае, становятся легкой добычей угонщиков, так как у них низкая устойчивость к электронному и механическому взлому. Об этом пишет портал «Авторевю».

По мнению специалистов, уровень защиты китайских автомобилей сравним с уровнем 30-летней давности.

В частности, заметили автоэксперты, штатный иммобилайзер возможно «обезвредить» через подключение к диагностическому разъему, чтобы прописать дополнительные ключи или метки.

Также в интернете на платных сервисах можно найти электронные коды и конфигурации ключей к китайским машинам. Для этого потребуется ввести соответствующий VIN-код.

По оценке специалистов, вскрыть двери механически также несложно. У транспортных средств простые замки без антивандальных личинок, их «можно открыть отверткой». Кроме того, в легком доступе находятся тросики капота.