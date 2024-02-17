Автоэксперты предупредили, что китайские автомобили легко угнать
Машины, произведенные в Китае, становятся легкой добычей угонщиков, так как у них низкая устойчивость к электронному и механическому взлому. Об этом пишет портал «Авторевю».
По мнению специалистов, уровень защиты китайских автомобилей сравним с уровнем 30-летней давности.
В частности, заметили автоэксперты, штатный иммобилайзер возможно «обезвредить» через подключение к диагностическому разъему, чтобы прописать дополнительные ключи или метки.
Также в интернете на платных сервисах можно найти электронные коды и конфигурации ключей к китайским машинам. Для этого потребуется ввести соответствующий VIN-код.
По оценке специалистов, вскрыть двери механически также несложно. У транспортных средств простые замки без антивандальных личинок, их «можно открыть отверткой». Кроме того, в легком доступе находятся тросики капота.
Эксперты портала констатировали, что китайские автомобили могут стать легкой добычей даже угонщиков-любителей. С тем, чтобы обезопасить машины, добавили они, автовладельцам следует устанавливать механические блокираторы на рулевой вал.