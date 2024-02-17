В России наладят выпуск легких бронеавтомобилей

«Мы сейчас работаем над более тяжелыми шасси, чем те, что сейчас выпускаем серийно, для новых боевых машин и пусковых установок различных перспективных комплексов. Также в задачах — разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона», — сказал Александр Захаров.