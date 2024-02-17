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Производитель «Тайфунов» выпустит легкий бронеавтомобиль на экспорт

Производящая бронеавтомобили семейств «Тайфун» и «Ахмат», компания «Ремдизель», собирается выпустить легкий броневик по запросу иностранных заказчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу фирмы Александра Захарова.

В России наладят выпуск легких бронеавтомобилей
© РИА Новости

«Мы сейчас работаем над более тяжелыми шасси, чем те, что сейчас выпускаем серийно, для новых боевых машин и пусковых установок различных перспективных комплексов. Также в задачах — разработать более легкое шасси. Как показало общение с инозаказчиками, им нужны более легкие автомобили в силу особенностей региона», — сказал Александр Захаров.

До этого АО «Ремдизель» завершило импортозамещение автомобиля «Тайфун-К53949». Машина получила название «Феникс». Бронеавтомобиль «Тайфун-К53949» способен перевозить 10 человек, включая экипаж. Полноприводная машина весит почти 14 тонн. Она способна развивать скорость до 100 км/час. Запас хода составляет 800-850 км. Кузов способен защитить экипаж и десант от бронебойных пуль и осколков артиллерийских снарядов.

Автоновости
Александр Захаров
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