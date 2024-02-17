Транспортный коллапс накрыл российский регион с приходом снега

В Нижнем Новгороде горожане массово жалуются на общественный транспорт, заявляя, что вечером его слишком мало, а оставшиеся автобусы переполнены, передает издание «Осторожно, новости». По данным портала, попасть на транспорт в утренний и вечерний часы пик очень сложно, а время ожидания увеличивается на 15–30 минут.

© News.ru

Сообщается, что в городе несколько лет назад была проведена реформа, благодаря которой с улиц практически исчезли маршрутки, а для автобусов разработали новые маршруты. Однако в зимнее время доступность общественного транспорта оказалась под вопросом: горожане отмечают, что теперь ждут автобусы 15–30 минут, а маршруты с пересадками оказались еще более затратными по времени.

При этом отмечается, что власти составили расписание под работу городских предприятий, выводя на дороги максимальное количество техники в час пик. Однако проблемы все-таки остались — некоторые автобусы ломаются, а другие вынуждены проезжать остановки, будучи переполненными. Власти же, уточняет канал, слышат о проблеме, но подчеркивают, что транспортные службы работают на пределе своих возможностей.