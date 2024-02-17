На свалке в Мьянме нашли Lamborghini за полмиллиона долларов
Экзотический суперкар Lamborghini Aventador нашли на тропической свалке в одной из беднейших стран мира – Мьянме. Местные СМИ считают, что он принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщает The Sun.
Экзотическая Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) была найдена целой и невредимой, не считая помятого лобового стекла и разбитых окон. В салоне были разбросаны пустые коробки.
Всего было выпущено только 600 таких автомобилей. Машина стоит «скромные» 400 тысяч долларов, разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и имеет максимальную скорость 350 км в час. Цифра 750 в ее названии — количество лошадиных сил.
«В производство было запущено всего 600 таких красавиц, что еще больше подчеркивает престиж итальянского суперкара», — пишут западные журналисты.
Хозяин суперкара пока не найден, обстоятельства при которых авто оказалось на свалке также неясны.
Местная газета The Irrawaddy сообщила, что автомобиль принадлежит одной из самых богатых семей Мьянмы. Она входила в преступный синдикат, заработавший состояние на торговле наркотиками и онлайн-мошенничестве. В последние месяцы 2023 года синдикат был разгромлен. Вооруженная организация «Армия демократического альянса национальностей Мьянмы» (MNDAA) конфисковала имущество семьи. Возможно, Lamborghini пытались спрятать.