На свалке в Мьянме нашли Lamborghini за полмиллиона долларов

Экзотический суперкар Lamborghini Aventador нашли на тропической свалке в одной из беднейших стран мира – Мьянме. Местные СМИ считают, что он принадлежал наркоторговцам. Об этом сообщает The Sun.

Экзотическая Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (SV) была найдена целой и невредимой, не считая помятого лобового стекла и разбитых окон. В салоне были разбросаны пустые коробки.

Всего было выпущено только 600 таких автомобилей. Машина стоит «скромные» 400 тысяч долларов, разгоняется до 100 км/ч всего за 2,8 секунды и имеет максимальную скорость 350 км в час. Цифра 750 в ее названии — количество лошадиных сил.

«В производство было запущено всего 600 таких красавиц, что еще больше подчеркивает престиж итальянского суперкара», — пишут западные журналисты.

Хозяин суперкара пока не найден, обстоятельства при которых авто оказалось на свалке также неясны.