КамАЗ впервые в новейшей истории уступил лидерство в России

В сегменте грузовиков мини-сенсация: по данным «Автостата» в 2024 году на российском рынке грузовиков сменился лидер. По количеству регистраций новых машин в январе КамАЗ уступил Sitrak: на учёт встало 1385 отечественных грузовиков и 1473 китайских. Российские автопроизводители теряют рынок: доля КамАЗа снизилась до 18%, совокупная доля китайских марок — более 60%.

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По сравнению с январем 2023 года продажи КамАЗа сократились на 22%, а продажи грузовиков Sitrak выросли на 49%. В ТОП4 рейтинга самых популярных грузовых автомобилей КамАЗ окружают три «китайца»: Sitrak, Shacman и FAW. Самый популярный китайский грузовик — седельный тягач Sitrak C7H с колёсной формулой 4х2.

Потеря КамАЗом позиций на российском авторынке объясняется выполнением гособоронзаказа. Продажи грузовиков по спецзаказам в статистике не учитываются, а на челнинском автогиганте по понятным причинам умалчивают об объёмах таких поставок. Гендиректор КамАЗа прямо заявил, что завод готов выполнять госзаказ в ущерб позициям на рынке.