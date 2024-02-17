АвтоВАЗ запросил господдержку

На полях выставки «Россия» глава автогиганта Максим Соколов посетовал на сильную просадку продаж моделей «верхнеценовых сегментов» на российском рынке из-за повышения ключевой ставки. В частности, не так успешно продаются оснащённые модификации Lada Vesta NG. По мнению Максима Соколова, без «серьёзных программ поддержки продаж» не обойтись.

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На АвтоВАЗе признают, что работают совместно с Правительством России над утверждением правил обеспечения механизма компенсации «плоской цены» на Lada Granta в базовой комплектации. Сейчас упрощенный седан стоит 700 тысяч рублей, эту цену АвтоВАЗ зафиксировал, и пока держит эту планку. Как именно будут выглядеть меры поддержки «плоских цен» не уточняется.

Максим Соколов подчеркнул, что повышение ключевой ставки Центробанка ударило не только по продукции АвтоВАЗа: просели продажи всех моделей, которые приобретались через механизмы автокредитования. По данным главы АвтоВАЗа в некоторых сегментах доля продаж с помощью льготных кредитов достигала 80%. При этом прогноз на февраль оптимистичный: планируется продать 27,5 тысячи новых Lada, то есть рост относительно аналогичного периода прошлого года составит 17,3%.