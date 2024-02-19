Chery анонсировала в России новый Tiggo 4 Pro 18 Years Edition

В компании Chery сообщили о том, что в Россию начинаются поставки обновленного компактного кроссовера Tiggo 4 Pro 18 Years Edition.

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Выпуск Tiggo 4 Pro был приурочен к 18-летию присутствия на российском рынке. По предварительной информации, кроссовер Tiggo 4 Pro 18 Years Edition будет поставляться в нашу страну в пяти комплектациях.

Силовой агрегат Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, в комплектации Action MT, получит от своего предшественника. Актуальная версия оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 113 л.с.; трансмиссия механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость не превысит 175 километров в час, а ускорение до первой сотни заявлено в 13,9 секунды.

Комплектации Action и Family получат оснащение, аналогичное Action MT, за исключением максимальной скорости, она будет снижена до 165 км/час.

Style и Ultimate будут также оснащаться 1,5-литроым двигателем, при этом мощность увеличится до 147 л.с. Вместо МКПП убудет устанавливаться вариатор. Максимальная скорость заявлена в 190 км/час.

Стоимость Tiggo 4 Pro 18 Years Edition пока не разглашается. Ожидается, что спецверсия получит отличительные особенности, аналогичные комплектации, выпущенной в честь 15-летия присутствия бренда на российском рынке. Тогда модели оснастили двумя белыми полосками, а также на передних дверях была установлена эмблема с цифрой 15.

Дебют Tiggo 4 Pro 18 Years Edition запланирован на первый квартал текущего года.