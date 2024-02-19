Chery анонсировала в России новый Tiggo 4 Pro 18 Years Edition
В компании Chery сообщили о том, что в Россию начинаются поставки обновленного компактного кроссовера Tiggo 4 Pro 18 Years Edition.
Выпуск Tiggo 4 Pro был приурочен к 18-летию присутствия на российском рынке. По предварительной информации, кроссовер Tiggo 4 Pro 18 Years Edition будет поставляться в нашу страну в пяти комплектациях.
Силовой агрегат Tiggo 4 Pro 18 Years Edition, в комплектации Action MT, получит от своего предшественника. Актуальная версия оснащается 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 113 л.с.; трансмиссия механическая, пятиступенчатая. Максимальная скорость не превысит 175 километров в час, а ускорение до первой сотни заявлено в 13,9 секунды.
Комплектации Action и Family получат оснащение, аналогичное Action MT, за исключением максимальной скорости, она будет снижена до 165 км/час.
Style и Ultimate будут также оснащаться 1,5-литроым двигателем, при этом мощность увеличится до 147 л.с. Вместо МКПП убудет устанавливаться вариатор. Максимальная скорость заявлена в 190 км/час.
Стоимость Tiggo 4 Pro 18 Years Edition пока не разглашается. Ожидается, что спецверсия получит отличительные особенности, аналогичные комплектации, выпущенной в честь 15-летия присутствия бренда на российском рынке. Тогда модели оснастили двумя белыми полосками, а также на передних дверях была установлена эмблема с цифрой 15.
Дебют Tiggo 4 Pro 18 Years Edition запланирован на первый квартал текущего года.
Напомним, что автомобильный бренд Chery, по итогам 2023 года, занял лидирующие позиции по числу реализованных автомобилей на российском рынке. Так, по итогам прошлого года, было реализовано 118 950 единиц транспортных средств, это в три раза больше показателей 2022 года.