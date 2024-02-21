Представлена лимитированная серия BMW 3 Series и 4 Series Gran Coupe Edition Shadow

Японское отделение BMW расширяет свой модельный ряд, выпуская ограниченную серию Edition Shadow для моделей 3 Series Sedan, 3 Series Touring и 4 Series Gran Coupe. Покупатели могут получить модели 3er в комплектации 318i или 320d xDrive, в то время как 4er предлагается только в комплектации 420i. Все они оснащены спортивным пакетом M Sport Package в качестве стандартного оборудования и темными акцентами в экстерьере.

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Решетки радиатора и наконечники выхлопных труб у всех автомобилей затемнены, а BMW устанавливает 19" легкосплавные колесные диски. Модели 3-й серии получают индивидуальный комплект колес (793I Style), в то время как 4-я серия GC унаследовала аэродинамические диски (860M Style) от i4 Gran Coupe.

Чтобы привлечь больше покупателей, автомобили 3-й серии в стандартной комплектации получают пакет Comfort Package, в то время как в стремительном 4-м варианте устанавливаются спортивные сиденья с кожаной обивкой. BMW Japan уже принимает заказы на трио Edition Shadow и начнет поставки в конце этого квартала.

Цены начинаются от ￥6 600 000 (почти 44 000 долларов) за седан 318i и поднимаются до ￥7 810 000 (почти 52 000 долларов) за универсал 320d xDrive. Стоимость 4 Series Gran Coupe составит ￥7 440 000 ($49 400). Все автомобили с правосторонним расположением руля и с автоматической коробкой передач. Это может быть последнее специальное издание для моделей G20, G21 и G26 в их нынешней итерации, учитывая, что BMW даст всем им небольшой импульс жизненного цикла в этом году.

Несмотря на то, что 3 Series Sedan и 3 Series Touring были обновлены в 2022 году, некоторые незначительные изменения запланированы на 2024 год. Пересмотренный G26 будет поставляться вместе с доработками для электрического i4. Логика подсказывает, что для этих трех автомобилей планируются новинки, привнесенные 4 Series LCI, включая опциональную подсвечиваемую решетку радиатора и некоторые элементы управления.