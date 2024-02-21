Рассказываем все, что известно на данный момент о BMW Neue Klasse 2025

Neue Klasse — это обозначение BMW для серии полностью электрических моделей, дебют которых намечен на следующую половину этого десятилетия. Название, дает отсылку к оригинальному спортивному седану Neue Klasse, который выпускался с 1962 по 1972 год, и позволил спасти компанию от финансовых трудностей. Ожидается, что новые модели будут столь же значимыми.

© rubmw.ru

Дизайн экстерьера Neue Klasse Дизайн экстерьера Neue Klasse будет отличаться в зависимости от модели, поскольку речь идет об архитектуре шасси. В то время как версии седана и, возможно, купе будут вдохновлены концептом Vision Neue Klasse Concept (вышедший в сентябре 2023 года), дизайн внедорожников пока держится в секрете: до сих пор были замечены только закамуфлированные версии, намекающие на спортивный профиль с такими деталями, как дверные ручки заподлицо.

Интерьер и технологии Neue Klasse Neue Klasse будет отличаться минималистичным интерьером с панорамным дисплеем нового поколения, занимающим всю приборную панель, центральным дисплеем и дисплеем в верхней части салона. Рулевое колесо, как ожидается, будет с плоскими верхней и нижней частями с минимальным количеством спиц, что соответствует стилю новых моделей BMW.

Варианты отделки салона, скорее всего, будут включать обивку из искусственной кожи с возможностью выбра натуральной кожи. Пока неясно, будет ли велюр использоваться в серийных моделях. Технические характеристики Neue Klasse Автомобиль на Neue Klasse будет оснащен совершенно новым электрическим приводом и батареей, а также переработанной архитектурой IT и программного обеспечения, что позволит достичь нового уровня экологичности на протяжении всего жизненного цикла автомобиля.

Автомобили Neue Klasse будут оснащаться полностью электрической трансмиссией мощностью от 270 до 1 341 лошадиной силы. Благодаря новой 800-вольтовой архитектуре они установят новые стандарты дальности хода и скорости зарядки: по некоторым данным, за минуту зарядки увеличивается до 48 км. Созданные для передачи энергии на два, три или четыре колеса, эти автомобили обещают приятное вождение даже при низких уровнях мощности.

Доступность моделей Neue Klasse Первыми автомобилями Neue Klasse станут i3 Sedan (NA0) и iX3 (NA5), а благодаря гибкой архитектуре модельный ряд со временем расширится до зеркального отражения текущих моделей BMW. Запуск начнется в 2025 году, а затем последуют и другие модели: • iX1 (NB5) в 2027 году • i4 Coupe (NA2) в 2028 году • i4 Кабриолет (NA3) в 2028 году • i1 (NB0) в 2028 году • i5 (NC0) до 2030 г. Модели серии М Neue Klasse Также планируется выпуск моделей серии M: электрического M3 (ZA0) и iX3M (ZA5).