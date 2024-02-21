Показали двухцветный Mini Countryman JCW 2025 года выпуска

Окрашенный в Midnight Black Metallic с красными акцентами Chilli Red на крыше и зеркалах, 2025 Countryman JCW оснащен массивными 20" колесными дисками с двухцветной отделкой и рисунком, напоминающим флаг. Версия, которую MINI решил продемонстрировать, получила темные рейлинги на крыше, затемненные значки и обновленный логотип John Cooper Works.

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Внешний дизайн продолжается в интерьере: в салоне доминирует черный цвет с красными контрастными акцентами. Версия MINI Countryman JCW также представлена в белом цвете Nanuq White. Новый MINI Countryman JCW — это альтернатива BMW X1 M35i. В очередной раз BMW Group проделала отличную работу по дифференциации двух моделей, использующих одну и ту же основу.

Не только снаружи, но и в салоне, поскольку круглый OLED-дисплей является эксклюзивным для MINI. Информационно-развлекательная система имеет другой интерфейс, хотя она работает под управлением той же самой ОС Android Automotive, что и iDrive 9 от BMW. Несмотря на внешние формы, MINI удалось снизить коэффициент лобового сопротивления Countryman до 0,26.

Еще одно заметное изменение - установка более крупных шин для улучшения сцепления с дорогой, а также обеспечение оптимальной мощности турбированного 2,0-литрового бензинового двигателя. Его мощность составляет 296 л.с. и 400 Нм, что достаточно для разгона от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды. На ходу он разгоняется до 250 км/ч, ограниченных электроникой. Эти показатели отражают характеристики X1 M35i, продаваемого в Европе.