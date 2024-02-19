Появились новые подробности о кроссоверах VGV U70 Pro и U75 Plus

Китайские производители легковых автомобилей продолжают захватывать российский рынок, пытаясь занять лидирующее место, на фоне ушедших с рынка западных брендов.

© VGV

Китайский бренд VGV сообщил о том, что в ближайшее время на российский рынок начнут поставляться два кроссовера бренда, это модели U70 Pro и U75 Plus. Кроссоверы полностью адаптированы к эксплуатации в российских условиях и даже получили в свое оснащение «зимний» пакет.

VGV U70 Pro и U75 Plus оснащены трехрядным салоном, производитель делает ставку на семейные автомобили, которые сравнимы с минивэнами. VGV U70 Pro и U75 Plus прошли антикоррозийную обработку с учетом зимних условий эксплуатации.

VGV U70 Pro в свое оснащение получил 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 143 л.с, трансмиссия механическая шестиступенчатая, привод передний. Габариты: 4 825 х 1 870 х 1 691 мм, колесная база 2 800 мм, дорожный просвет 200 мм.

Максимальная скорость не превысит 175 км/час, объем бензобака 55 литров. Стоимость VGV U70 Pro на китайском рынке находится в диапазоне от 980 000 до 1 460 000 рублей. Цены для российского рынка не озвучены.

VGV U75 Plus будет оснащаться 2-литровым силовым агрегатом мощностью 199 л.с. Габариты идентичные с VGV U70 Pro. При этом VGV U75 Plus получил восьмиступенчатый автомат, многорычажную заднюю подвеску, привод передний.

Максимальная скорость не превысит 210 км/час, разгон до первой сотни заявлен в 8,2 секунды. Стоимость VGV U75 Plus на китайском рынке составляет от 1 480 000 до 1 900 000 рублей.

Точная информация о стоимость кроссоверов будет озвучена только в момент старта продаж, который запланирован на ближайшее время.