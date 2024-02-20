Появился модифифированный BMW XM Label Red количеством в 500 экземпляров

В 2023 году BMW представила свою самую мощную серийную модель XM Label Red, позже была представила специальная лимитированная серия (500 экземпляров). Все автомобили серии окрашены в черный металлик Frozen Carbon Black из каталога Individual. Мастерам из Larte Design удалось поработать над одним из редких экземпляров, итоговый результат трудов представлен в галерее. G09 получил изменения в передней части: капот из углеродного волокна с центральным выступом, окруженный четырьмя планками.

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Для большей агрессивности к оригинальному бамперу прикреплен сплиттер, а круглый знак BMW освободил место для значка тюнера. Задний диффузор очень сложной формы с двумя парами вертикальных планок, в которые встроены дополнительные стоп-сигналы.

Не один, а целых два спойлера добавлены сзади, добавляя еще больше отличий от "обычного" XM. Как будто XM и так недостаточно широк, Larte Design придал флагманскому внедорожнику M более массивные бедра, обрамляющими более мощные боковые юбки.