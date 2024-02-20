Появился модифифированный BMW XM Label Red количеством в 500 экземпляров

Модифицированный представитель BMW XM Label Red из лимитированной серии в 500 экземпляров
В 2023 году BMW представила свою самую мощную серийную модель XM Label Red, позже была представила специальная лимитированная серия (500 экземпляров). Все автомобили серии окрашены в черный металлик Frozen Carbon Black из каталога Individual. Мастерам из Larte Design удалось поработать над одним из редких экземпляров, итоговый результат трудов представлен в галерее. G09 получил изменения в передней части: капот из углеродного волокна с центральным выступом, окруженный четырьмя планками.
Для большей агрессивности к оригинальному бамперу прикреплен сплиттер, а круглый знак BMW освободил место для значка тюнера. Задний диффузор очень сложной формы с двумя парами вертикальных планок, в которые встроены дополнительные стоп-сигналы.
Не один, а целых два спойлера добавлены сзади, добавляя еще больше отличий от "обычного" XM. Как будто XM и так недостаточно широк, Larte Design придал флагманскому внедорожнику M более массивные бедра, обрамляющими более мощные боковые юбки.
Появились колеса с 23" коваными дисками с красными спицами, дополняющие контрастные акценты на кузове. Тюнер также поработал над обычным XM, окрашенным в Dravit Grey с золотыми акцентами. Он, конечно, более сдержанный, но все равно отличается от типичного внедорожника BMW. Larte Design производит детали тюнинг пакета в том же цвете, что и кузов, или из углеродного волокна. Источник: Larte Design