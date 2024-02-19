ГАЗ-24 "Волга" с квитанциями штрафов времен СССР продают за 20 тысяч долларов

Седан ГАЗ-24 "Волга", который был выпущен в 1976 году, выставили на продажу в США. На объявление аукциона Goodingco.com обратил внимание портал "Южный автомобиль". За машину хотят выручить от 20 до 30 тысяч долларов (1 850 000 рублей - 2 776 000 рублей).

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В комплекте с "Волгой" продают протоколы за нарушения правил дорожного движения, которые датируются 1978 годом. Машина окрашена светло-серой краской, а кресла салона обтянуты красной тканью.

Пробег седана составляет 54 тысячи километров. У него бензиновый двигатель рабочим объемом 2,4 литра мощностью 95 л.с., в паре с которым работает механическая четырехступенчатая коробка передач. Также в комплекте с машиной идут советские номера серии "КХЕ", такие номера выдавались во времена СССР в Киеве.

Кроме того, вместе с седаном сохранилась оригинальная инструкция по эксплуатации, домкрат и набор инструментом советского образца. Торги состоятся в конце февраля.

ГАЗ-24 - автомобиль, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1968 по 1986 год. Машина пришла на смену модели ГАЗ-21 "Волга", фактически став последним принципиально новым отечественным автомобилем данного класса ГАЗ.