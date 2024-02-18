Глава КамАЗа раскрыл, сколько дилеры зарабатывают на грузовиках. В беседе с газетой «Ведомости» Сергей Когогин заявил, что спекулятивные цены в разгар прошлого года привели к тому, что маржа дилеров выросла с обычных 200-500 тысяч рублей до двух миллионов рублей! Впрочем, в 2024 году автосалонам придётся подужаться: по мнению гендиректора КамАЗа на рынке произошло затоваривание, поэтому дисконт на тягачи уже достигает 30 процентов.

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Гендиректор КамАЗа подчеркнул, что дилерам в любом случае удастся зарабатывать, так как востребованность сервиса «просто колоссальная». Около 70% новых КамАЗов выходит в исполнении «Евро-5», и поэтому отремонтировать грузовик в гараже больше не удастся. Более того, челнинский автогигант заинтересован в дальнейшем развитии дилерской сети.

От 2024 года на КамАЗе не ждут повторения рекордов прошлого года: вероятно, российский рынок грузовиков сократится до уровня 107-110 тысяч единиц. Сейчас дилеры прибегают к демпингу: по оценке Сергея Когогина, сейчас магистральные тягачи продаются за 8,5-9,5 миллиона рублей, тогда как раньше та же машина стоила 12-14 миллионов рублей. Это касается и КамАЗов линейки К5, и «китайцев».