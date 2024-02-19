GWM открыл предзаказ на гибридный кроссовер Wey 05

Great Wall Motor сообщил о начале приема предзаказов на гибридную модель Wey 05 за 6 499 000 рублей, автомобиль уже доступен в России.

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Официальный старт продаж GWM Wey 05 на российском рынке запланирован на 21 февраля текущего года. Гибридный кроссовер начал выпускаться в Китае еще в 2021 году, но под названием Mocha, и за два года получил рестайлинг. В 2022 году GWM Wey 05 был выпущен для Европы, модель получила название Coffee 01. В начале прошлого года GWM Coffee 01 был замечен в России, ввезенный по параллельному импорту.

В настоящее время концерн Great Wall Motor сообщил о том, что ранее представленная модель была специально доработана для российского рынка и выйдет на него под названием Wey 05.

GWM Wey 05, это кроссовер, который получил габариты: 4870 х 1960 х 1690, колесная база 2910 мм. Авто оснащен массивной решеткой радиатора и выдвижными дверными ручками. GWM Wey 05 выпущен в пяти цветах: серебристый, синий, черный, голубой и белый.

Салон GWM Wey 05 получил три монитора: цифровая приборная панель, экран для управления функциями автомобиля и центральный тачскин.

GWM Wey 05 комплектуется 2-литровым бензиновым мотором и двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 421 л.с. Трансмиссия 9АКПП, привод полный. Максимальная скорость не превышает отметки в 220 км/час, разгон до первой сотни заявлен в 5 секунд. Средний расход топлива на 100 километров пути 7,7 литра.

GWM Wey 05 получил пять звезд по оценке EuroNCAP на основании проведенных краш-тестов. Максимальные оценки были получены за пассивную безопасность.