Kia отзывает большую партию новых машин: могут взорваться моторы. Американский филиал марки инициировал кампанию, которая затронет почти три тысячи владельцев. На кроссоверах Kia Telluride 2024 модельного года установлены некачественные пружины клапанов двигателя. Во время работы мотор может выйти из строя, причём в случае попадания клапана в камеру сгорания возможен взрыв с пробоем блока цилиндров. Один такой инцидент уже произошёл.

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В группе риска 2872 кроссовера Kia Telluride для североамериканского рынка, выпущенные в период с 1 октября по 6 декабря 2023-го. Во время сборки двигателя клапанные пружины были повреждены, так что поломка и выход клапана из строя очень вероятны. Индикаторы возможного выхода мотора из строя — неровная работа, необычный шум, загоревшийся чек.

В ноябре прошлого года один из владельцев обратился к дилеру, заявив, что во время движения мотор взорвался, а из под капота повалил дым. Официальный представитель Kia обнаружил дыру в блоке цилиндров. Мотор пришлось поменять по гарантии, и автопроизводитель выяснил: всё дело в дефекте клапанных пружин. Позже с гарантийными отказами столкнулись ещё несколько клиентов.