Рассказываем, каким может быть новый универсал Москвич 6

Одной из актуальных новинок прошлого года является Москвич 6, который предлагается только с кузовом лифтбек. Мы же решили представить грузопассажирскую версию, тем более, что в истории московского автопроизводителя такие автомобили есть.

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Московский автомобильный завод был основан в 1930 году и за свою длительную историю выпустил множество разнообразных моделей, среди которых были и универсалы. Первым из них можно считать грузопассажирский Москвич-400 с частично деревянным кузовом, в версии фургон было произведено более 11 тысяч экземпляров. Однако первым полноценным универсалом, причём не только марки, но и вообще в СССР, является Москвич-423, который выпускался с 1957 по 1963 годы. Ему на смену пришёл Москвич-426, сделанный на базе седана 408. Последним серийным Москвичом является модель 2137 (семейство 1500), производившийся с 1976 по 1985 годы, за это время было выпущено 85500 экземпляров.

Сегодняшняя гамма Московского автомобильного завода не имеет ничего общего с теми моделями, а легковой Москвич 6, вышедший на рынок осенью прошлого года, представлен только во варианте лифтбек. Однако многим наверняка был бы интересен именно грузопассажирский вариант автомобиля, учитывая высокую популярность моделей Lada Vesta SW в обычной и кросс-версиях. Представленный на рендерах автомобиль получил оригинальное боковое остекление, визуально объединённое с задним окном, при этом фонари и задний бампер в целях экономии остались прежними.

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Москвич 6 является локализованной версией китайского Sehol Yao, который является одной из разновидностей хорошо известного в России JAC J7. Его длина составляет 4770 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, колёсная база – 2760 мм. Базовый автомобиль оснащается бензиновым турбированным мотором 1.5Т с распределённым впрыском (136 л.с., 200 Нм) в паре с вариатором. Более мощная версия комплектуется турбомотором 1.5 TGDI с непосредственным впрыском топлива (174 л.с., 280 Нм) в сочетании с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

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Минимальная стоимость Москвич 6 со 136-сильным двигателем составляет 2 426 000 рублей в комплектации Комфорт. Самый же дорогой 174-сильный лифтбек в комплектации Техно оценивается в 3 116 000 руб.