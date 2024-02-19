Обновленный Geely Emgrand добрался до Беларуси и сильно подорожал

Портал «Китайские автомобили» поделился прайс-листом модернизированного «бюджетника». Стартовая цена Geely Emgrand выросла на 17% до 57 600 белорусских рублей (1,63 миллиона российских рублей). Самый оснащённый вариант теперь стоит 67 800 белорусских рублей (1,91 миллиона рублей): относительный прирост — те же 17%. В шоу-румах новые седаны уже появились.

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Обновлённый Geely Emgrand для Беларуси отличается двигателем. На смену «атомсфернику» JLC-4G15 мощностью 103 лошадиные силы пришёл более современный цепной безнаддувный мотор BHE15-AFD (122 лошадиные силы), созданный совместно с Volvo. Рабочий объём увеличился на один кубический сантиметр, но степень сжатия выросла значительно: с 10.5 до 13.5.

Другое важное отличие — коробка передач. Теперь в Беларуси выпускают седаны с классическим 6-ступенчатым автоматом, тогда как раньше Geely Emgrand был доступен с вариатором. Интересно, что новая связка экономичнее, а интервал регламетного ТО больше: вместо полугода или 7500 километров — год или 10 000 километров. Наконец, у богатых комплектаций появился климат-контроль вместо кондиционера, а приборная панель обрела другую графику и стала лучше читаться.