Бывшие заводы Hyundai и Nissan возобновили производство в Петербурге
Бывшие предприятия Hyundai и Nissan объявили о перезапуске автозаводов под названиями "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург".
"Фонтанка" сообщает, что запуск заводов позволит также возобновить работу отечественных предприятий по выпуску автокомпонентов, которые два года простаивали без заказов.
Сейчас руководство площадок налаживает связи с потенциальными коллегами. Это позволить обеспечить высокую степень локализации при сборке автомобилей.
Ранее сообщалось, что до начала лета на "Автомобильном заводе АГР", который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч автомобилей.
При этом бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, вернулся в собственность государства.
В конце января этого года "Автозавод Санкт-Петербург" объявил о запуске собственного нового автомобильного бренда Xcite. Первой моделью марки станет кроссовер. А подробности о проекте расскажут в конце этого месяца.