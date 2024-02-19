Бывшие заводы Hyundai и Nissan возобновили производство в Петербурге

Бывшие предприятия Hyundai и Nissan объявили о перезапуске автозаводов под названиями "Автомобильный завод АГР" и "Автозавод Санкт-Петербург".

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"Фонтанка" сообщает, что запуск заводов позволит также возобновить работу отечественных предприятий по выпуску автокомпонентов, которые два года простаивали без заказов.

Сейчас руководство площадок налаживает связи с потенциальными коллегами. Это позволить обеспечить высокую степень локализации при сборке автомобилей.

Ранее сообщалось, что до начала лета на "Автомобильном заводе АГР", который раньше принадлежал Hyundai и выпускал модели Hyundai и Kia, будет выпущено до 10 тысяч автомобилей.

При этом бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, которым с 2023 года владел АвтоВАЗ, вернулся в собственность государства.