BMW объявила об окончании эры автомобилей с «механикой». В беседе с итальянским изданием Quattroruote член правления марки Франк Вебер ответил словом «Finita» на вопрос о будущем «эмок» с ручной коробкой передач. «Давайте будем честными, объёмы [продаж вариантов с «механикой»] становятся всё меньше и меньше. И поэтому нет смысла больше развивать их», — заявил топ-менеджер.

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«Если вам нужна BMW M «на ручке», лучше брать её сейчас», — сказал Франк Вебер.

Компания BMW приводит статистику, что некоторые покупатели «эмок» проезжают по 25-30 тысяч километров в год, и они не хотят стоять в пробке, вручную переключая скорости. В настоящий момент версии с «механикой» являются нишевыми, и объёмы продаж не оправдывают дальнейшие инвестиции в этом направлении. По мере усложнения систем помощи водителю ADAS их всё затратнее реализовать на версиях без автомата.

Интервью Франка Вебера не означает, что с «механикой» будет покончено в этом году, но новых массовых моделей с тремя педалями можно не ждать. В лучшем случае ручная коробка передач доживёт до конца производственного цикла M2 в кузове G87: прогноз таков, что купе снимут с конвейера в середине 2029 года. Семейство M3/M4 лишится «механики» на год или два раньше.