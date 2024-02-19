Россияне продолжают скупать кроссоверы и внедорожники с пробегом

Эксперты "Авито Авто" проанализировали рынок автомобилей с пробегом сегмента SUV в России за 2023 год. Как рассказали "Российской газете" аналитики платформы, на долю кроссоверов и внедорожников в 2023 году пришлось 23% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Для сравнения: доля сегмента SUV на рынке авто с пробегом в 2022 году составляла 20%. Продажи автомобилей данного сегмента выросли на 28% по сравнению с 2022 годом.

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По данным "Авито Авто", средняя стоимость автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году составила 1 450 000 рублей .

"Авто сегмента SUV продолжают пользоваться популярностью среди автолюбителей, и это не удивительно. Внедорожники и кроссоверы идеальны для путешествий по бездорожью, перевозки большого количества людей, буксировки крупногабаритных прицепов и транспортировки грузов с большой массой. Все эти качества сочетаются с комфортом и практичностью. На "Авито Авто" представлен широкий выбор автомобилей сегмента SUV с пробегом - в настоящий момент на платформе размещено более 180 000 объявлений о продаже по всей России", - отмечает Вадим Иванов, директор направления Автомобили "Авито Авто".

Самые продаваемые бренды кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году на рынке авто с пробегом

В топ-5 наиболее востребованных брендов кроссоверов и внедорожников с пробегом в России в 2023 году вошли ВАЗ (Lada), Toyota, Hyundai, Nissan и BMW.

Рейтинг возглавил бренд ВАЗ (Lada) с долей продаж 9,2%. Средняя стоимость составила 425 000 рублей.

На втором месте - Toyota со средней стоимостью 2 440 000 рублей. На долю бренда пришлось 8,6% от всех продаж автомобилей с пробегом сегмента SUV.

Третью строчку занял Hyundai со средней стоимостью 1 875 000 рублей с долей продаж 8,3%.

Nissan занял четвертое место. Доля продаж бренда в 2023 году составила 6,9%, а средняя цена - 1 200 000 рублей.

Также в топ-5 вошел BMW с долей в продажах 6% и средней стоимостью 3 150 000 рублей.

От Lada 4x4 до Renault Duster: какие модели кроссоверов и внедорожников стали наиболее востребованными в 2023 году

Самой продаваемой моделью автомобиля с пробегом сегмента SUV в 2023 году в России стала Lada 4x4. На долю модели пришлось 7,1% продаж, средняя стоимость составила 290 000 рублей.

На второй позиции - Chevrolet Niva со средней стоимостью 420 000 рублей. Доля в продажах составила 4,5%.

Третье место занимает Kia Sportage с долей в продажах 3,9% и средней стоимостью 1 590 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга - Toyota RAV4 со средней стоимостью 1 940 000 рублей. На долю модели пришлось 2,9% от всех продаж авто с пробегом сегмента SUV в 2023 году.

На пятом месте - Volkswagen Tiguan со средней стоимостью 1 650 000 рублей и долей в продажах 2,6%.