Первый кроссовер-пикап Changan: официальный ролик и параметры

Китайская компания Qiyuan поделилась рекламным роликом, который посвящен новому грузовичку E07. «Дочка» Changan показала, зачем нужен уникальный тип кузова: в обычных условиях «семёрка» представляет собой пятиместный кроссовер, однако возможна трансформация в пикап с грузовой платформой! Из видео можно сделать вывод, что целевая аудитория — любители активного отдыха.

В Changan не пытаются делать акцент на грузоподъёмности безрамного электромобиля: в фирменном ролике шутливо показано, дескать, в кузов влезет небольшой слон, хотя сам факт погрузки животного остаётся за кадром. Поскольку у Qiyuan E07 никель-кобальт-марганцевая батарея на 90 киловатт-часов, на перевозку чего-то тяжелее 700 килограммов рассчитывать вряд ли стоит.

Зато по габаритам и характеристикам электродвигателей без компромиссов: заявлены силовые установки с задним (343 силы) или полным (598 сил) приводом, запас хода составит 651-701 километр (CLTC), а длина/ширина/высота будут равны соответственно 5045/1996/1640 миллиметрам. Можно сделать вывод, что Qiyuan E07 сопоставим по размерам с Toyota Highlander!