Гоночное подразделение Nissan построило новый мотор для легендарного спорткара 70-х

В минувшие выходные в Йокогаме прошла выставка Nostalgic 2days, посвящённая винтажным автомобилям. Ниссановское гоночное подразделение Nismo как раз отмечает своё 40-летие, и по этому случаю выкатило рестомод, собранный на базе исторического спорткара Nissan Fairlady Z. Его главная фишка — это классический шестицилиндровый мотор, оснащённый уникальной четырёхклапанной головкой цилиндров.

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Nissan L-серии — это целое семейство четырёх- и шестицилиндровых двигателей, выпускавшееся с 1966 по 1986 год. Серийные варианты имели простую головку с одним распредвалом и двумя клапанами на цилиндр. Малыми партиями Nissan выпускал специально для гонок и четырёхклапанные головки «LZ» — но только для четырёхцилиндровых моторов.

Мотор.ру

Рядные «шестёрки» объёмом 2-2,8 литра ставились на большинство крупных моделей Nissan — Skyline, Laurel, Bluebird, Cedric и другие. Такой же мотор объёмом 2,4 литра получил и вышедший в 1969 году споркар Datsun 240Z (на рынке Японии известный как Nissan Fairlady Z).

Это фастбек-купе стало суперхитом в США и приобрело культовый статус у себя на родине. Машина отлично проявила себя и в спорте: команда Brock Racing Enterprises, представлявшая марку Datsun в Америке, дважды выигрывала кольцевой чемпионат SCCA (в 1970 и 1971 году).

При этом использовались обычные серийные двигатели с двухклапанными головками — хотя и специально подготовленные. Со временем конструкцию головок улучшили, изменив форму каналов — но фундаментально их архитектура осталась неизменной.

Известно несколько проектов «мощностных» головок для этого мотора, но все они были выполнены независимыми тюнерами.

Мотор.ру

Так, в начале 1970-х японский инженер Осаму Оказаки, возглавлявший небольшую фирму OS Giken, разработал для двигателей L-серии двухвальные головки с четырьмя клапанами на цилиндр. Доработанный таким образом четырёхцилиндровый двигатель с индексом TC16-MAII развивал 232 лошадиных сил, шестицилиндровый TC24-B1 — около 325 сил. Но они были очень дорогими, и оттого невероятно редки: шестицилиндровых было изготовлено лишь девять штук. В 2015 году Оказаки доработал свою старую конструкцию и вновь предложил двигатель всем желающим: стоимость «под ключ» — 6,2 миллиона йен (около 41 тысячи долларов).

Головка американской фирмы Datsunworks — это вообще современная разработка. За основу литейщик Дерек Минетти взял головку Honda K-серии — у неё заимствована не только форма каналов, но и конструкция клапанного механизма, и даже унифицирован ряд деталей (клапаны и коромысла). Такая головка обойдётся в 10 тысяч долларов, при этом будет требовать доводки — предполагается, что окончательную мехобработку будет проводить мастер, собирающий мотор.

Мотор.ру

Теперь же за дело взялось официальное гоночное подразделение фирмы Nissan. Двигатель, представленный на выставке в Йокогаме, получил индекс TLX. Рабочий объём довели до трёх литров — в то время как максимум для серийного мотора L-серии составлял 2,8 литра. Ход поршня (79 мм) совпадает с двигателем L28, а вот диаметр цилиндра увеличен с 86 до 89 мм. Впуск расположен справа по ходу движения, выпуск — соответственно, слева.

Первый экземпляр мотора установили под капот кремового купе Nissan Fairlady Z серии S30, принадлежащего фирменному ниссановскому гонщику Цугио Мацуде (он выступает в серии Super GT). По официальным данным, двигатель с шестидроссельным впрыском развивает 300 л.с.