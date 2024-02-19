По итогам 2023 года россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля из-за геополитической ситуации. Об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании Б1.

По итогам опроса выяснилось, что 57 процентов граждан предпочли отложить покупку автомобиля на 1-2 года. Еще 8 процентов респондентов вовсе отказались от подобных затрат. В итоге доля желающих обновить машину в следующие пять лет снизилась на 11 процентных пунктов (п.п.) в сравнении с показателем докризисного 2021 года и составила 78 процентов.

В аналитическом агентстве «Автостат» заявили о росте срока владения автомобилем. По итогам 2023-го показатель в массовом сегменте авторынка достиг уровня в 6,8 года. Среди владельцев машин Lada сроки средний срок владения вырос до 8,4 года, хотя в 2022-м находился на отметке в 8,3 года. Эксперты полагают, что откладывать покупку автомобиля в основном вынуждает отсутствие предложений.