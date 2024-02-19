Российских автомобилистов настигла новая необратимая проблема

Автопарк россиян продолжает устаревать. Сегодня примерно каждый десятый автомобиль на дороге старше 21 года, а каждый второй – старше 10 лет, следует из результатов исследования аналитиков группы «Ренессанс страхование».

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По их данным, в январе 2024 года доля автомобилей старше 21 года, находящихся «на ходу», выросла с 4,35% в 2019 году до 9,65%. Все это – реально эксплуатирующиеся автомобили, владельцы которых оформляют полис ОСАГО.

На относительно «молодой» сегмент машин со сроком эксплуатации до 10 лет в январе пришлось 44,7% автопарка, тогда как в 2019 году их доля составляла 66,2%. Регионами с самой высокой долей изношенных автомобилей сейчас являются Забайкальский (45%), Алтайский (44%) и Хабаровский края (43%).

Дольше всего россияне эксплуатируют автомобили Toyota – их доля на дорогах РФ среди машин старше 21 года достигает 27%. Второе место среди «машин-долгожителей» занимает Honda (24%), а в ТОП-5 также входят Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).

Абсолютными рекордсменами по возрасту (более половины парка застрахованных по ОСАГО в категории «21+») являются Isuzu и Saab, чья доля в категории «старожилов» составляет 61,2% и 50,3% соответственно. Примечательно, что эти марки уже долгое время не продавались в России, а SAAB и вовсе прекратил свое существование.

Если же оценивать, какие автомобили составляют большинство среди автомобилей возраста старше 21 года, то среди них лидируют Toyota (21%), ВАЗ (20,2%), Volkswagen (8,2%), Nissan (5,8%), ГАЗ (4,8%) и Honda (4,3%).