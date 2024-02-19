УАЗ серьезно улучшил свой главный внедорожник

О том, что с 1 февраля все новые УАЗ «Патриот», «Пикап» и полноприводные «Профи» комплектуются новым передним мостом улучшенной конструкции, мы «Автоновости дня» уже сообщали. А теперь завод рассказал об этой модернизации подробнее, отдельно остановившись на самой популярной модели в своей линейке — внедорожнике «Патриот».

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Так, перечисляя конкретные усовершенствования, в компании отметили, что в их число входят новые кожухи и стаканы кожухов полуосей, а также приводные валы шрусов. Кроме того, внедрены манжеты в кожухах переднего моста у картера главной передачи, а предохранительный клапан с левого кожуха полуоси перенесен на картер главной передачи.

Вместе с новым передним мостом в УАЗах также появились обновленная штанга стабилизатора, улучшенные амортизаторы и демпфер рулевого управления, что впоследствии сделало управление более точным, одновременно повысив и комфорт, и плавность хода.

Кроме того, заводчанам удалось предупредить возможную течь масла из-под стакана кожуха полуоси, улучшить герметичность внутренней полости моста, а также повысить долговечность стакана кожуха полуоси и валов шрусов.

Что касается конкретно УАЗ «Патриот», то в составе нового переднего моста для него появились поворотные кулаки открытого типа. Именно за счет них у внедорожника значительно уменьшился радиус разворота (до 0,8 метра), и ощутимо вырос комфорт при маневрировании, в том числе в ограниченном пространстве. К тому же, конструкция с открытыми поворотными кулаками проще в обслуживании, утверждают в УАЗе.