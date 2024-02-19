В России изменятся цены на электросамокаты и сигвеи

В России электросамокаты продемонстрируют рост в цене. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов.

В материале говорится, что электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) будут включены в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. В настоящее время, как пишет автор статьи, данный проект постановления Правительства РФ проходит общественное обсуждение.

Подчеркивается, что после подписания документа все новые российские СИМ должны будут соответствовать требованиям ГОСТа. Речь идет о прокатной продукции, а также о продукции, которая продается в рознице.

Согласно законопроекту, СИМ не смогут разгоняться быстрее 25 километров в час, а также обязаны иметь режим замедления, фары. В Минпромторге выразили уверенность в том, что благодаря нововведению власти смогут упорядочить рынок СИМ и сделать их использование безопаснее.

При этом, по мнению специалистов, за принятием данных мер последует повышение стоимости электросамокатов.

Автоэксперт Петр Шкуматов отметил, что ждать значительного удорожания СИМ не стоит. При этом он подчеркнул, что рост цен можно будет наблюдать точно. По словам собеседника, у экспортеров и продавцов появятся новые обязательства. Они, вероятно, отразятся на цене, ведь продавать устройства без сертификатов станет невозможно, добавит специалист.

Вместе с тем Шкуматов считает, что парк отечественных СИМ придет к единообразию и будет соответствовать законодательству.